В Ленобласти внедорожник вылетел с дороги и съехал в кювет. Пассажирка умерла в больнице

Вчера вечером около 17 часов 50 минут на 59-м километре трассы А-215 "Лодейное Поле – Вытегра" в Подпорожском районе Ленинградской области внедорожник SsangYong Kyron с петербургскими номерами вылетел с дороги и съехал в кювет. В больницу после произошедшего доставили двоих петербуржцев: 36-летнего водителя и 43-летнюю пассажирку. Несмотря на все усилия врачей, женщина от полученных травм скончалась в реанимации.

Последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена 139 пожарной части. Спасатели деблокировали пострадавшую при помощи гидравлического инструмента.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. По предварительной информации, с начала прошлого года у водителя SsangYong один административный штраф за превышение скорости.