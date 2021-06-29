В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ

Сегодня под утро, в 3:50 часов в экстренные службы поступила сообщение о ДТП в деревне Шепелево, Ломоносовского района Ленинградской области. На место происшествия выехала дежурная смена 71 пожарно-спасательной части: были задействованы четыре человека и одна единица техники. Сотрудники ведомства при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших.

По предварительным данным МЧС, в кювет съехал отечественный автомобиль "Лада" под управлением 50-летнего мужчины, который от полученных травм скончался на месте аварии. В салоне также находилась 47-летняя пассажирка, которая оказалась зажата в салоне. Уё с тяжелыми травмами доставили в больницу города Сосновый Бор.

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливают инспекторы ДПС.