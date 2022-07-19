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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком

В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком

0
17
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на федеральной трассе в Волосовском районе Ленобласти

Вчера около 17 часов  на 85 километре трассы А-180 "Нарва", в Волосовском районе Ленинградской области 73-летний житель Петербурга на автомобиле "Шкоде Фабиа" пошел на обгон и на полосе встречного движения совершил столкновение с грузовой автомашиной "Mitsubishi Canter". После этого легковушка врезалась в "Киа Соренто", следовавший в попутном направлении, съехала в кювет и остановилась после удара в дерево.

В результате произошедшего ДТП водитель автомобиля "Шкода" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 120 пожарной части.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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