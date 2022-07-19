В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового удара с грузовиком

Вчера около 17 часов на 85 километре трассы А-180 "Нарва", в Волосовском районе Ленинградской области 73-летний житель Петербурга на автомобиле "Шкоде Фабиа" пошел на обгон и на полосе встречного движения совершил столкновение с грузовой автомашиной "Mitsubishi Canter". После этого легковушка врезалась в "Киа Соренто", следовавший в попутном направлении, съехала в кювет и остановилась после удара в дерево.

В результате произошедшего ДТП водитель автомобиля "Шкода" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 120 пожарной части.