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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан установщик окон, обокравший пожилую женщину

В Петербурге задержан установщик окон, обокравший пожилую женщину

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Опубликовал: Питерец
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В Калининском районе Петербурга задержали установщика окон, обокравшего пожилую женщину

Вечером минувшего вторника, около 17 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 88-летней пенсионерки, о том, что в 11 часов ей позвонили и предложили заменить окна в квартире. После ее согласия к ней в квартиру дома 77/3 по Гражданскому проспекту пришли двое неизвестных, которые сделали замеры окон и, оформив договор на установку окон, взяв предоплату 20 тысяч рублей скрылись в неизвестном направлении. После их ухода пожилая женщина обнаружила еще пропажу 25 тысяч рублей, находившихся в конверте в серванте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

6 октября в 17.15 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 79 по Северному проспекту по подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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