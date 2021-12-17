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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих мужчин, похищавших деньги у пенсионеров

В Петербурге задержали троих мужчин, похищавших деньги у пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Оперативники Калининского района Петербурга задержали троих мужчин, которые похищали у пенсионеров денежные средства

Ранее, 15 ноября 2021 года в полицию Калининского района Петербурга  поступило заявление от 80-летнего мужчины о том, что 15 ноября 2021 в период времени с 14.30 до 15.40 неизвестные, представившиеся сантехниками, вошли к нему в  квартиру дома 91 корпус 1 по Северному проспекту под предлогом проверки сантехники, после ухода которых хозяин обнаружил отсутствие денежных средств в размере 16 тысяч рублей, которые находились в кармане его куртки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Позже, 10 декабря 2021 года в полицию поступило заявление  от 85-летней пенсионерки о том, что 10 декабря 2021 года в период времени с 17.30 по 18.30 двое неизвестных мужчин зашли к ней в квартиру дома 36 корпус 5 по улице Карпинского под предлогом проверки теплосетей, а после их ухода женщина  обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 90 тысяч рублей, которые находились в бумажном конверте в одной из комнат. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а,б,в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

15 декабря 2021 года в 18.40 по адресу проспект  Художников  5/1 сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержаны неоднократно судимые трое мужчин, 27, 29 и 30 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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