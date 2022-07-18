В Ленобласти "Ласточка" сбила женщину

Сегодня около 18 часов 30 минут у железнодорожной станции Сосново женщина попала под колеса электропоезда "Ласточка". Информацию о происшествии подтвердили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. По предварительной информации, от полученных травм пострадавшая скончалась.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что женщина попала под электропоезд № 7579 "Санкт-Петербург – Кузнечное". По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге пешеходом. Пригородный поезд был задержан в пути на 30 минут.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Данные погибшей и обстоятельства произошедшего выясняются.