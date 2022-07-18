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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти "Ласточка" сбила женщину

В Ленобласти "Ласточка" сбила женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Youtube
Устанавливаются обстоятельства наезда электрички на пешехода в Приозерском районе Ленобласти

Сегодня около 18 часов 30 минут у железнодорожной станции Сосново женщина попала под колеса электропоезда "Ласточка". Информацию о происшествии подтвердили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. По предварительной информации, от полученных травм пострадавшая скончалась.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что женщина попала под электропоезд № 7579 "Санкт-Петербург – Кузнечное". По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге пешеходом. Пригородный поезд был задержан в пути на 30 минут.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Данные погибшей и обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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