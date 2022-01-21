В Ленобласти школьник погиб под колесами поезда

Вчера вечером, около 20 часов на железнодорожном переезде у станции Соколов Ручей в Рябовском поселении поезд направлением "Санкт-Петербург - Уфа" сбил 12-летнего мальчика. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия. По данным местной администрации, ребенок жил в Рябово.

По предварительным данным 47news, школьник пропустил проезжавший "Сапсан" и выскочил под колеса поезда "Петербург - Уфа". Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники транспортной полиции.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги 47news подтвердили факт смертельного травмирования. В компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил безопасности у железнодорожного полотна. Пешеходам напоминают, что на переездах нужно внимательно следить за сигналами светофоров и ни в коем случае не перебегать дорогу перед приближающимся поездом.