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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок

В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок

0
35
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Ломоносовском районе Ленобласти выясняются обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

Вчера вечером, около 17 часов 30 минут недалеко от деревни Шепелево в Ломоносовском районе Ленинградской области 69-летний водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис», в зоне пешеходного перехода сбил двух пожилых женщин.

В результате дорожного происшествия 64-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая потерпевшая, 67-летняя женщина, в тяжелом состоянии госпитализирована. Водитель в результате происшествия не пострадал.

По факту трагического ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ломоносовский район ДТП пенсионеры
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