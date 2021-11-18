В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок

Вчера вечером, около 17 часов 30 минут недалеко от деревни Шепелево в Ломоносовском районе Ленинградской области 69-летний водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис», в зоне пешеходного перехода сбил двух пожилых женщин.

В результате дорожного происшествия 64-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая потерпевшая, 67-летняя женщина, в тяжелом состоянии госпитализирована. Водитель в результате происшествия не пострадал.

По факту трагического ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.