В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину

Сегодня около 15 часов на 615-м километре трассы М-10 "Россия" в городе Любань, Тосненского района Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, автомашина скорой помощи с включенными спецсигналами сбила женщину в зоне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась.

По предварительным данным, автомобиль перевозил из Киришей в Кировск женщину с коронавирусом. За рулем находился 50-летний водитель.

По данным 47news, медик и пациентка в автомобиле не пострадали. После ДТП на место происшествия направили другую скорую, которая доставила женщину в больницу.

Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.