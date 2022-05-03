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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину

В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину

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Опубликовал: Anton78
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Женщина попала под колеса скорой помощи в Тосненском районе Ленобласти. От полученных травм она скончалась

Сегодня около 15 часов на 615-м километре трассы М-10 "Россия" в городе Любань, Тосненского района Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, автомашина скорой помощи с включенными спецсигналами сбила женщину в зоне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась.

По предварительным данным, автомобиль перевозил из Киришей в Кировск женщину с коронавирусом. За рулем находился 50-летний водитель.

По данным 47news, медик и пациентка в автомобиле не пострадали. После ДТП на место происшествия направили другую скорую, которая доставила женщину в больницу.

Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП пострадавший пешеход
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