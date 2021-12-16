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Питерец.ру » Происшествия » Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину

Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину

0
22
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Вблизи железнодорожной станции Броневая электричкой травмирована женщина.

Вчера недалеко от железнодорожной станции Броневая электричкой, сообщением "Красное Село – Санкт-Петербург" травмирована женщина.

Как сообщает пресс-служба полиции на транспорте, 44-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировала на сигналы, подаваемые машинистом электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, однако, опередить поезд женщина не успела – ее задело по касательной. 

Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
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