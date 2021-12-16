Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину

Вчера недалеко от железнодорожной станции Броневая электричкой, сообщением "Красное Село – Санкт-Петербург" травмирована женщина.

Как сообщает пресс-служба полиции на транспорте, 44-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не реагировала на сигналы, подаваемые машинистом электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, однако, опередить поезд женщина не успела – ее задело по касательной.

Пострадавшая госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.