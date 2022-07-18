В Ленобласти вертолет Росгвардии совершил жёсткую посадку

Сегодня днем вертолет Росгвардии потерял управление и жестко приземлился посреди поля и деревьев.

Как сообщили 47news в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, совершивший жесткую посадку вертолет, выполнял учебно-тренировочный полет:

"По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Причины авиационного инцидента будет устанавливать комиссия".

Вертолет Ми-8 входит в авиационную эскадрилью Северо-Западного округа Росгвардии.

По словам свидетелей происшествия, вертолет столкнулся с землей, после чего в стороны разлетелся песок. Происшествие произошло недалеко от коттеджного поселка "Горки Лэнд" в начале первого дня. На вертолете нанесена военная атрибутика.