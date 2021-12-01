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Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени личному составу отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии.

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков зачитал Грамоту Президента Российской Федерации: «Отдельной авиационной эскадрильи вручается Боевое знамя, являющееся официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции». Также перед собравшимися военнослужащими выступил командир отдельной авиационной эскадрильи майор Сергей Агафонов. Обряд освящения Боевого знамени провел руководитель военного отдела Гатчинской епархии отец Леонид.

Отдельная авиационная эскадрилья была сформирована в 1992 году. За это время личный состав был отмечен государственными наградами — 15 орденами, 54 медалями. В этом году Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов, капитан Денис Куликов награждены орденами Мужества (посмертно). 24 июня 2021 года офицеры увели падающий вертолёт от деревни Корпикюля Ленинградской области, не допустив гибели его жителей.

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