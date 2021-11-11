В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии

Сегодня в деревне Корпикюля (Ленинградская обл.) состоялось открытие памятной стелы погибшим летчикам Росгвардии, которые 24 июня 2021 года увели падающий вертолёт от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.

В церемонии приняли участие родственники погибших пилотов, их сослуживцы, ветераны эскадрильи и жители деревни.

«Это были офицеры, безгранично преданные избранному делу, настоящие мастера лётной профессии. Летчики погибли, сохранив жизни жителей деревни. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах», - отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков на церемонии.

Памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны, как символ преемственности в деле защиты Отечества. Росгвардейцы провели работы по восстановлению дота. В дальнейшем мемориал будет расширен и увековечит память о подвиге защитников Ленинграда.

24 июня 2021 года на аэродроме «Пушкин» в Ленинградской области в отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила учебно-тренировочные полеты. При выполнении полетного задания экипажем в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова на борту транспортно-боевого вертолёта Ми-8 произошла нештатная ситуация, в результате которой вертолёт начал падать в районе населенного пункта Корпикюля. Члены экипажа приняли решение отвести падающий вертолёт от деревни и не допустить гибели его жителей. В 20 часов 16 минут произошло крушение вертолёта, разрушение его конструкции и пожар, экипаж погиб.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, майор Мулюкин Н.А., капитан Куликов Д.С. и старший лейтенант Сулейманов Р.В. награждены орденами Мужества (посмертно).