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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии

В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области увековечили память лётчиков Росгвардии, которые увели падающий вертолёт от населённого пункта

Сегодня в деревне Корпикюля (Ленинградская обл.) состоялось открытие памятной стелы погибшим летчикам Росгвардии, которые 24 июня 2021 года увели падающий вертолёт от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.  
В церемонии приняли участие родственники погибших пилотов, их сослуживцы, ветераны эскадрильи и жители деревни.
«Это были офицеры, безгранично преданные избранному делу, настоящие мастера лётной профессии.  Летчики погибли, сохранив жизни жителей деревни. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах», - отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков на  церемонии.
Памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны, как символ преемственности в деле защиты Отечества. Росгвардейцы провели работы по восстановлению дота. В дальнейшем мемориал будет расширен и увековечит память о подвиге защитников Ленинграда.
24 июня 2021 года на аэродроме «Пушкин» в Ленинградской области в отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила учебно-тренировочные полеты. При выполнении полетного задания экипажем в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова на борту транспортно-боевого вертолёта Ми-8 произошла нештатная ситуация, в результате которой вертолёт начал падать в районе населенного пункта Корпикюля. Члены экипажа приняли решение отвести падающий вертолёт от деревни и не допустить гибели его жителей. В 20 часов 16 минут произошло крушение вертолёта, разрушение его конструкции и пожар, экипаж погиб.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, майор Мулюкин Н.А., капитан Куликов Д.С. и старший лейтенант Сулейманов Р.В. награждены орденами Мужества (посмертно).

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