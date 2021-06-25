В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»

В Псковской области лётчики бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели учебно-тренировочные полёты.

В ходе занятий экипажи многоцелевых Ми-8 отработали взлет вертолета «по-самолётному», когда расчёт скорости производится с таким расчётом, чтобы на высоте 25-50 м после отрыва скорость воздушного судна была около 120 км/ч.

Подобный тип взлета применяется в том случае, когда вертолет на взлетном режиме работы двигателей может висеть на высоте не менее 1 м над землёй.

24 июня 1961 года вертолет Ми-8 совершил свой первый полёт. Это самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 13000 кг, практический потолок 5000 м, максимальная скорость 250 км/ч, дальность полёта без дозаправки до 950 км.