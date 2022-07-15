В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медработника

Вчера утром около 09 часов 32 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома № 29 по проспекту Солидарности на парковке лежит человек. Спустя некоторое время от медицинского работника поступило сообщение, что по указанному адресу произошло нападение на бригаду скорой помощи.

Полицейские незамедлительно прибыли по сообщению и по горячим следам задержали 38-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений нанес удар 37-летнему фельдшеру. Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании 91 УПК РФ.