Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти

Сегодня, около 13 часов в региональную Аварийно-спасательную службу поступило сообщение о том, что у поселка Свирьстрой столкнулись "Ауди" и "Дэу Нексия". Одна из иномарок от удара вылетела в кювет. В салоне сотрудники поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле обнаружили погибшего водителя и деблокировали его.

По данным издания 47news, погибшему было 67 лет. 33-летний водитель автомобиля "Ауди" в результате ДТП получил легкие травмы.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что ДТП произошло на 11 км федеральной трассы А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок".

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на половину третьего дня 30 сентября, движение по участку осуществляется в штатном режиме, пробок нет.