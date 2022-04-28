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Питерец.ру » Происшествия » На КАД у Заневки загорелась «ГАЗель», а у Горелово - фура встала на дыбы

На КАД у Заневки загорелась «ГАЗель», а у Горелово - фура встала на дыбы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Движение по КАД на границе с Ленинградской областью затруднено из-за нескольких ДТП

Сегодня вечером около 18 часов в эксмтренные службы поступило сообщение о дорожном происшествии на 47-м километре внешнего кольца КАД, в районе Заневки. На место прибыла дежурная смена 150-й пожарно-спасательной части в составе 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Судя по фото с места аварии, размещенном в телеграм-канале "Мегаполис", на КАДе загорелась "ГАЗель". Фургон почти полностью выгорел. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка растянулась от Кудрово в сторону Заневки на пять километров.

Движение по КАД на юге Петербурга было затруднено — затор в сторону Таллинского шоссе составлял семь километров.

Источник: 47News
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