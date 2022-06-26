В ДТП на КАД пострадали три человека

Вчера вечером около 16 часов 10 минут на внутреннем кольце КАД во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 36-летнего жителя Подмосковья врезался в ГАЗель. Грузовичок 40-летнего петербуржца стоял во втором ряду, сломанный, был выставлен знак аварийной остановки. После этого иномарка сбила 34-летнего жителя Владимирской области, владельца Volkswagen Taureg. Мужчина вышел из машины, чтобы помочь с ремонтом водителю ГАЗели.

В результате произошедшего ДТП пострадала 4-летняя дочь владельца Hyundai Solaris, которая находилась на заднем сидении в детском кресле. Девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую больницу имени Раухфуса. Ее отец с переломом бедра, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в НИИ скорой помощи. Пешеход с ушибленной раной затылочной области, в состоянии средней степени тяжести доставлен в ту же больницу.