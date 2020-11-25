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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП

В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП

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57
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Несовершеннолетний погиб в лобовом ДТП под Гатчиной. Три человека госпитализированы, в том числе 9-летний ребенок.

Накануне вечером около 20:00 в районе деревни Малое Верево, Гатчинского района Ленинградской области автомобиль ВАЗ-2114, под управлением 18-летнего местного жителя, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Kia Serato. За рулем иномарки находилась 38-летняя односельчанка молодого человека, на заднем сидении – ее 9-летний сын.
В результате произошедшего ДТП погиб 17-летний пассажир ВАЗа. Водитель с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в ЦРБ.
Автоледи и ребенок с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализированы в ту же больницу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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