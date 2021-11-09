В Ленобласти иномарка сбила школьницу

Вчера утром, около 07 часов 20 минут на 4-м километре автодороги «Подъезд к Колпино» автомобиль Opel Astra, под управлением 72-летнего жителя поселка Саперный сбил 15-летнюю девочку, ученицу 9 класса из поселка имени Тельмана. Девочка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пострадавшая с закрытой черепной мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести госпитализирована в Детскую городскую больницу №22.

Выясняются все остоятельства произошедшего ДТП.