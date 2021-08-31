В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей

Вчера вечером в Детскую больницу №19 имени Раухфуса, с открытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи была доставлена 8-летняя жительница Петербурга.

Девочка пострадала в ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, которое произошло на 14 км автодороги «Ульяновка – Отрадное». Ребенок находился в автомобиле Renault Logan, которым управлял её отец, 38-летний гражданин Молдовы.

Иномарка при неустановленных обстоятельствах выскочила на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной Lada Largus под управлением 70-летнего пенсионера из Тосненского района Ленобалсти.

В указанной машине получили травмы водитель и его родственники: 31-летняя женщина и двое 10-летних братьев-близнецов. Их доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести.