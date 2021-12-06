На севере Петербурга произошло смертельное ДТП

Накануне утром в 10 часов 07 минут на регулируемом перекрестке на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Энгельса 50-летний водитель автомашины КИА СОУЛ, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2106, двигавшейся во встречном направлении, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате произошедшего дорожного происшествия 60-летняя пассажирка ВАЗ-2106 от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель КИА с сотрясением головного мозга, гематомой головы, ссадиной левой руки в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Водитель ВАЗ-2106 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.