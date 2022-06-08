На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста

Вчера днем около 14 часов 50 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 14 часов 15 минут на придворовой территории возле дома 30 по Наличной улице 30-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомашиной «Киа Рио», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2012 года рождения, который выезжал на велосипеде с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть.

В результате дорожного происшествия мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.