В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

Накануне вечером около 17 часов 30 минут на пересечении Среднегаванского проспекта и улицы Шевченко, в Василеостровском районе Петербурга 49-летний местный житель, управляя автомашиной «ДЭУ Нексия», в зоне регулируемого пешеходного перехода при повороте направо, совершил наезд на подростка, 2012 года рождения, пересекающего проезжую часть дороги на велосипеде без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия мальчик с различными травмами, в состоянии средней тяжести был госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.