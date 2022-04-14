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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Приморском районе Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Полицейские Приморского района Петербурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера утром около 9 часов 37-летняя женщина, управляя своей автомашиной «Форд Фокус», возле дома 22/1 по улице Парашютной, совершила наезд на пересекавшего проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 15-летнего велосипедиста, ученика 7 класса. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
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