В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Полицейские Приморского района Петербурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера утром около 9 часов 37-летняя женщина, управляя своей автомашиной «Форд Фокус», возле дома 22/1 по улице Парашютной, совершила наезд на пересекавшего проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 15-летнего велосипедиста, ученика 7 класса. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.