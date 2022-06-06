В Петербурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель

Вчера днем около 14 часов 25 минут на перекрестке улиц Купчинская и Пловдивская, во Фрунзенском районе Петербурга 46-летний мужчина, управляя автомашиной «Рено Логан», при проезде регулируемого перекрестка, предположительно на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Альмера» под управлением несовершеннолетнего ученика 11 класса.

В результате ДТП подросток с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.