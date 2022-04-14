ента новостей

16:20
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей
16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
15:33
В январе-марте Россельхознадзор проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных
15:28
В Петербурге задержали аферистку, обманувшую пенсионерку
15:26
В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков
15:11
Росреестр отвечает на вопросы садоводческих и огороднических товариществ
15:02
Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»
15:01
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения
08:23
Когда начнут падать цены
07:52
Рестораны адаптировались
07:21
Гадюки выходят из спячки
15:53
На КАД в районе развязки проспектом Культуры перекроют две полосы движения
15:31
В Ленобласти сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Лебяжьего
14:41
Русская меланхолия в Санкт-Петербургской филармонии
11:54
В Ленобласти росгвардейцы готовятся к Параду Победы
11:21
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:14
Поздний отход ко сну может быть невреден
11:14
В Петербурге по горячим следам задержали развратника
09:42
Дрозденко раскритиковал Запад
09:08
Кому нужно ревакцинироваться
22:54
СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма
16:10
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
15:21
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона
15:19
В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей
14:09
Студенческий хор Корабелки "Gaudeamus" открыл сезон выступлений
14:05
ROOF FEST анонсировал первую волну артистов
13:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения
11:07
Как преодолевать стресс
10:18
В Ленобласти собаки искусали малолетнего мальчика
08:42
В Петербурге поддержат занятость
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей

0
3
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции разыскивают мошенника, похитившего у 71-летней пенсионерки свыше 5 млн рублей.

Вчера ночью около 01 часа 13 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 71-летняя женщина, проживающая в доме 14 по Российскому проспекту, которая сообщила стражам порядка о том, что в начале января этого года ей на сотовый телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный мужчина и представившись сотрудником финансовой организации предупредил, что принадлежащую ей квартиру хотят выставить под залог.

Аферисту удалось убедить пенсионерку, что для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру. Начиная с января 2022 года по 12 апреля, пожилая женщина встречалась с различными курьерами, которым передала денежные средства на общую сумму в 5 053 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время принимаются все необходимые меры к розыску и задержанию мошенника.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2021, 11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
27-01-2022, 15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей
14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
5-02-2021, 12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
26-08-2021, 12:47
В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку
12-11-2021, 11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 16:05
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
700
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
686
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
710
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
Наверх