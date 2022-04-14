В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей

Вчера ночью около 01 часа 13 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 71-летняя женщина, проживающая в доме 14 по Российскому проспекту, которая сообщила стражам порядка о том, что в начале января этого года ей на сотовый телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный мужчина и представившись сотрудником финансовой организации предупредил, что принадлежащую ей квартиру хотят выставить под залог.

Аферисту удалось убедить пенсионерку, что для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру. Начиная с января 2022 года по 12 апреля, пожилая женщина встречалась с различными курьерами, которым передала денежные средства на общую сумму в 5 053 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время принимаются все необходимые меры к розыску и задержанию мошенника.