В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей

Вчера поздно вечером к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 19-летний ревизор фирмы, занимающейся перевозкой грузов водным транспортом. Молодой человек рассказал, что 4 ноября отсутствовал дома с 9 до 23 часов. В этот промежуток времени неустановленный преступник вскрыл замок входной двери и проник в трехкомнатную квартиру на пятом этаже 17-этажного дома на Вознесенском шоссе.

Добычей домушника стали 8 миллионов рублей наличными и ювелирные изделия на сумму около 700 000 рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована.

По данному факту следователями ОМВД России по Колпинскому району г.Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.