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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей

В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей

0
42
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Колпино квартиру сотрудника коммерческой фирмы обокрали на 9,2 миллиона рублей.

Вчера поздно вечером к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 19-летний ревизор фирмы, занимающейся перевозкой грузов водным транспортом. Молодой человек рассказал, что 4 ноября отсутствовал дома с 9 до 23 часов. В этот промежуток времени неустановленный преступник вскрыл замок входной двери и проник в трехкомнатную квартиру на пятом этаже 17-этажного дома на Вознесенском шоссе.
Добычей домушника стали 8 миллионов рублей наличными и ювелирные изделия на сумму около 700 000 рублей.
Квартира охранной сигнализацией не оборудована.

По данному факту следователями ОМВД России по Колпинскому району г.Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район Колпино кража квартира
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