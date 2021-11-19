В Курортном районе в ДТП прогибли три человека

Накануне вечером, около 18 часов 20 минут на 5 километре Зеленогорского шоссе, в Курортном районе Петербурга 43-летний водитель автомашины «Тойота Королла», предположительно в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение со встречной автомашиной «Лада Гранта» под управлением 64-летнего водителя.

В результате произошедшего ДТП водитель «Тойоты» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир «Лады» также получили смертельные травмы. Еще один пассажир "Лады", 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

В настоящее время полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего трагического ДТП.