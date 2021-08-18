В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка

Вчера утром, около 10 часов 40 минут в городе Выборг возле дома 67 на Ленинградском шоссе 55-летний местный житель, управляя автомашиной «Рено Дастер»», двигаясь от улицы Приморской в сторону трассы Скандинавия, на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Фордом Мондео», за рулем которого находился 40-летний житель Петербурга.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд», 5-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в ЦРБ города Выборга.