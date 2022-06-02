В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде

Вчера вечером около 20 часов 50 минут возле дома 11 по Ям-Ижорскому шоссе 28-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Оптима», двигаясь в сторону поселка Ям-Ижора, совершил столкновение с мопедом. Двухколесным транспортным средством управлял 14-летний ученик 7 класса, который двигался в попутном направлении и осуществлял разворот.

В результате дорожного происшествия подросток с переломом голени в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу. Сотрудники дорожной полиции расследуют детали ДТП.