В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате

Вчера вечером, около 16 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о дорожном происшествии, в котором пострадал ребенком. Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции было установлено, что возле дома 52 на проспекте Ветеранов 35-летняя женщина, управляя автомашиной «Ниссан Жук», совершила наезд на 11-летнего ученика пятого класса, который попытался переехать дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.