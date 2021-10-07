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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате

В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате

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30
Опубликовал: Anton78
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Автоледи сбила школьника на самокате в Кировском районе Петербурга

Вчера вечером, около 16 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о дорожном происшествии, в котором пострадал ребенком. Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции было установлено, что возле дома 52 на проспекте Ветеранов 35-летняя женщина, управляя автомашиной «Ниссан Жук», совершила наезд на 11-летнего ученика пятого класса, который попытался переехать дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район ДТП дети
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