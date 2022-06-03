ента новостей

19:34
В Ленобласти лётчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты
19:33
После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев
16:47
Стартовал III этап отбора кандидатов в Молодежный парламент Петербурга
16:21
Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга
16:16
В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества
14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
12:03
В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего
11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:55
Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН
10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
10:35
Резника заблокировали
10:01
Кто подвержен выгоранию
09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
09:33
Байден призывает к ужесточению законов об оружии: «Сколько еще мы готовы терпеть бойню?»
09:08
Будет 115 стран
21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества

В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейские установили причастность ранее задержанных граждан к 21 случаю мошенничества на сумму 2,7 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2 ноября 2021 года сообщалось о задержании 28-ми и 33-х летних мужчин, которые совершали хищения денежных средств граждан с использованием одного из интернет–ресурсов под предлогом продажи несуществующих товаров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность мужчин к 21 аналогичному преступлению в различных регионах России, общий ущерб от которых составил 2 792 300 рублей.

В минувшую среду данные уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

В отношении 28-ми летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 33-х летнего мужчины – подписка о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-09-2021, 11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
28-05-2020, 12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
16-11-2021, 10:14
В Петербурге задержали аферистку, обокравшую пенсионерку
22-12-2020, 15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
14-04-2022, 15:26
В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков
3-02-2021, 12:02
В Петербурге полицейские раскрыли серию преступлений в отношении пенсионеров

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
0
151
Вчера, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
88
Вчера, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
81
Вчера, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
Наверх