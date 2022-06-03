В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2 ноября 2021 года сообщалось о задержании 28-ми и 33-х летних мужчин, которые совершали хищения денежных средств граждан с использованием одного из интернет–ресурсов под предлогом продажи несуществующих товаров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность мужчин к 21 аналогичному преступлению в различных регионах России, общий ущерб от которых составил 2 792 300 рублей.

В минувшую среду данные уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

В отношении 28-ми летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 33-х летнего мужчины – подписка о невыезде.