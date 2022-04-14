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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков

В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков

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Опубликовал: Anton78
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В ходе розыска похищенного автомобиля сотрудники полиции задержали двоих мужчин.

22 февраля в полицию Выборгского района города Санкт-Петербурга поступило сообщение о хищении автомобиля «Ауди А4» 2013 года выпуска от дома 19 по Ярославскому проспекту. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району г.Санкт-Петербургу за совершение указанного преступления задержали двоих участников преступной группы, 46-летнего уроженца сопредельного государства и 29-летнего петербуржца.

В результате обысков по местам жительства задержанных, а также в арендуемых ими гаражах обнаружено и изъято: запасные части и фрагменты кузова похищенного в Выборгском районе автомобиля «Ауди А4», запасные части и агрегаты различных автомобилей, оборудование для несанкционированного проникновения в салон автомобилей и запуска двигателей автомобилей, государственные регистрационные знаки автомобилей, использовавшиеся в качестве подменных, автомобиль «Тойота RAV 4», использовавшийся в качестве преступного транспорта. Также установлена причастность злоумышленников к похищению автомобиля «Ауди Q5» 4 апреля в Приморском районе Петербурга, который был обнаружен брошенным 13 апреля в 6 часов утра на перекрестке улиц Заречной и Федора Абрамова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).  

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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