ента новостей

13:11
В День защиты детей ребят ждет «Кукольная история» от Исторического парка!
13:09
BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района
13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах
12:57
В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки
12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
08:27
iGooods будет работать в Европе
08:02
«Удаленка» будет востребована
19:36
В Петербурге прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконов исторического здания
16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
14:34
На «Интермузей» - в команде друзей!
14:14
27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.
14:11
Жителя Ленобласти задержали по подозрению в покушении на убийство
13:57
В День города губернатор возложил цветы к могиле Петра Первого
09:47
Toyota на экспорт
08:58
Что с саммитом ШОС?
01:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл от отмены сезона в Евролиге?
16:49
На Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения
15:52
В Петербурге общественники передали семи больницам города питьевую воду
15:46
В Ржевском лесопарке будет зоопарк?
15:41
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:09
В Ленобласти формируется цифровая картотека
10:50
В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков
10:45
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали мошенников
09:19
Рекордный отопительный сезон
08:55
Беглов оставил ограничения
20:50
Почему стоит посетить музей железной дороги в Санкт-Петербурге
20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
20:31
Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача
20:28
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны похитителей спецтехники

В Петербурге задержаны похитителей спецтехники

0
26
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Злоумышленники задержаны в момент очередного хищения экскаватора-погрузчика в Красносельском районе Петербурга

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26 мая 2020 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  задержали троих мужчин, в возрасте от 37 до 50 лет, подозреваемых в кражах экскаваторов-погрузчиков. Один из них ранее судим за мошенничество.

Подозреваемые задержаны полицейскими с поличным в момент совершения очередной кражи - при попытке хищения экскаватора-погрузчика на Волхонском шоссе.

В ходе осмотра места происшествия изъяты автомобили «Киа Рио» и «Сканиа», используемые в качестве преступного транспорта; а также оборудование для подавления радиосигнала.

По данному факту СУ УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность указанных граждан к аналогичному эпизоду - хищению двух экскаваторов-погрузчиков в Осеннем переулке. Ранее по факту также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности, а также судьбы похищенной техники.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район кража спецтехника
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-03-2020, 14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
24-01-2020, 13:15
В Петербурге задержали группу автомобильных воров
23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
17-10-2019, 10:33
В Петербурге задержали группу автоугонщиков
22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
27-12-2018, 10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС

Происшествия на дорогах

0
381
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
478
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
565
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
681
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
Наверх