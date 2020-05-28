В Петербурге задержаны похитителей спецтехники

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26 мая 2020 года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих мужчин, в возрасте от 37 до 50 лет, подозреваемых в кражах экскаваторов-погрузчиков. Один из них ранее судим за мошенничество.

Подозреваемые задержаны полицейскими с поличным в момент совершения очередной кражи - при попытке хищения экскаватора-погрузчика на Волхонском шоссе.

В ходе осмотра места происшествия изъяты автомобили «Киа Рио» и «Сканиа», используемые в качестве преступного транспорта; а также оборудование для подавления радиосигнала.

По данному факту СУ УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность указанных граждан к аналогичному эпизоду - хищению двух экскаваторов-погрузчиков в Осеннем переулке. Ранее по факту также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности, а также судьбы похищенной техники.