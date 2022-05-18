ента новостей

13:40
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения
13:20
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
13:14
Отреставрированный портрет императрицы Марии Федоровны вернулся в экспозицию Эрмитажа
08:47
Кто из лидеров будет на ПМЭФ?
08:19
Он стал лучшим
07:54
Ориентируемся на Восток
13:43
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
13:38
Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц
11:44
Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга
10:55
Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI
10:21
Готовятся заменить SWIFT
09:39
Как оспорить долг за капремонт
09:00
Давайте снимем маски
11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские Приморского района по «горячим следам» задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

Вчера днем около 13 часов к полицейским поступило заявление от женщины, 1939 года рождения, проживающей по адресу: Серебристый бульвар, дом 22 о том, что 17.05.2022 около 09:00 на городской телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что попала в ДТП, в котором пострадал человек и для решения вопроса по уголовному делу необходимо заплатить 1 000 000 рублей. Женщина решила, что это звонит ее сестра и решила ей помочь. Позже позвонил неизвестный и представившись следователем сказал заявителю, чтобы она собрала деньги и ждала курьера.

Около 11:00 в дверь заявительницы позвонил неизвестный, которому она передала 1 000 000 рублей. В тот же день сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления, по «горячим следам», у дома 22 по Серебристому бульвару, был задержан мужчина, 2003 года рождения.

Похищенное изъято. 17 мая 2022 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-01-2022, 11:42
В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку
27-01-2022, 15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей
29-11-2021, 17:01
В Петербурге задержали злоумышленников, похитивших у пенсионерки деньги
3-02-2022, 14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
14-04-2022, 16:20
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей
28-04-2022, 11:53
Полицейские в Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
256
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
357
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
316
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
374
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх