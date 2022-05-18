В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

Вчера днем около 13 часов к полицейским поступило заявление от женщины, 1939 года рождения, проживающей по адресу: Серебристый бульвар, дом 22 о том, что 17.05.2022 около 09:00 на городской телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что попала в ДТП, в котором пострадал человек и для решения вопроса по уголовному делу необходимо заплатить 1 000 000 рублей. Женщина решила, что это звонит ее сестра и решила ей помочь. Позже позвонил неизвестный и представившись следователем сказал заявителю, чтобы она собрала деньги и ждала курьера.

Около 11:00 в дверь заявительницы позвонил неизвестный, которому она передала 1 000 000 рублей. В тот же день сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления, по «горячим следам», у дома 22 по Серебристому бульвару, был задержан мужчина, 2003 года рождения.

Похищенное изъято. 17 мая 2022 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.