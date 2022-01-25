В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку

Вечером 17 января 2022 года около 19 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение от пенсионерки 1939 года рождения о том, что около 13 часов ей на городской телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее знакомая попала в ДТП и ей необходимы денежные средства. В тот же день около 16 часов пенсионерка передала неизвестному 150 тысяч рублей.

18 января 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около полуночи возле дома 27 по улице Есенина в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппа уголовного розыска задержала троих подозреваемых в возрасте от 18 до 33 лет, один из которых ранее был судим.

Злоумышленников взяли под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.