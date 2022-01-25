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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку

В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в совершении преступления в отношении пенсионерки

Вечером 17 января 2022 года около 19 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение от пенсионерки 1939 года рождения о том, что около 13 часов ей на городской телефон позвонил неизвестный, который  представился сотрудником полиции и сообщил, что ее знакомая  попала в ДТП и ей необходимы денежные средства. В тот же день около 16 часов пенсионерка передала неизвестному 150 тысяч рублей.      

18 января 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около полуночи возле дома 27 по улице Есенина в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппа уголовного розыска задержала троих подозреваемых в возрасте от 18 до 33 лет, один из которых ранее был судим.

Злоумышленников взяли под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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