Смертельное ДТП на Пулковском шоссе

Накануне под утро, около 04:40 часов у дома 78 по Пулковскому шоссе автомобиль такси «Киа Рио» под управлением 23-летнего водителя совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на силовое ограждение и мачту уличного освещения.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а водитель не пострадал.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.