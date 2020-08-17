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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП на Пулковском шоссе

Смертельное ДТП на Пулковском шоссе

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Яндекс
Предполагаемый виновник аварии на Пулковском шоссе, в которой погибла пассажирка такси, задержан.

Накануне под утро, около 04:40 часов у дома 78 по Пулковскому шоссе автомобиль такси «Киа Рио» под управлением 23-летнего водителя совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на силовое ограждение и мачту уличного освещения.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а водитель не пострадал.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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