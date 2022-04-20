В Ленобласти полицейские задержали похитителя автомобильных катализаторов

С октября прошлого года в полицию Всеволожского района Ленобласти от жителей г.Мурино и пос.Бугры стали поступать заявления о повреждении их автомобилей. Неизвестный злоумышленник с помощью подручных средств вырезал часть выхлопной системы, содержащую катализатор выхлопных газов. Объектами посягательств становились исключительно автомобили марки «Рено» моделей «Каптюр» и «Аркана».

Всего к полицейским поступило 43 заявления, в том числе 18 – от каршеринговых компаний. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Всеволожского района установили и задержали «серийного» похитителя. Им оказался 36-летний уроженец Владимирской области, проживающий в Калининском районе Петербурга. В результате проведенного обыска у него изъято орудие преступления – сабельная аккумуляторная пила с набором полотен. Как установили оперативники, похищенное злоумышленник сдавал в пункт приема катализаторов в Калининском районе.

В рамках возбужденных уголовных дел подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанного.