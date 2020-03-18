В Приморском районе задержали похитилелей внедорожников «Land Rover»

В результате комплекса-оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в серии краж элитных внедорожников. Неработающего 41-летнего уроженца Ленинграда задержали в арендуемой квартире в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Мужчина имеет 10 судимостей за кражи, грабежи, незаконный оборот оружия и повреждение имущества.

Полицейским удалось установить три эпизода противоправных действий указанного гражданина, связанных к хищениям автомобилей в период с июля по ноябрь 2019 года. Во всех случаях объектами посягательств становились припаркованные автомашины марки «Land Rover» в одном районе – на улице Шаврова, Шуваловском проспекте и Арцеуловской аллее. Примечательно, что эти адреса находятся неподалеку от выезда на КАД.

В одном из случаев злоумышленнику не удалось завершить задуманное: владельцы внедорожника увидели из окна дома на улице Шаврова действия похитителя и пресекли его попытку. В двух остальных случаях машины были украдены.

В ходе обыска полицейские обнаружили одну из похищенных иномарок в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района, а еще одну изъяли с подложными регистрационными номерами непосредственно у автоугонщика – ее использовали в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ и два уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ. 16 марта подозреваемый заключен под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также дальнейшую судьбу похищенных иномарок и соучастников данных преступлений.