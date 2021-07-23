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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности

В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности

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39
Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полицейские задержали обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 миллионов рублей.

В июне 2010 года в УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга поступило заявление о хищении путем обмана из офисного здания на Петровской набережной картины А. Беггрова «Зимняя панорама Петербурга» стоимостью 15 миллионов рублей.

По данному факту следователем УМВД России по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России в совершении данного преступления изобличили 53-летнего уроженца одного из кавказских государств, который скрылся от органов следствия. Заочно ему предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

21 июля 2021 года обвиняемый был задержан сотрудниками петербургского уголовного розыска в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

Источник: ГУ МВД
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