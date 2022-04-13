В Петербурге по горячим следам задержали развратника

Вечером минувшего понедельниуа в 16 часов 40 минут к полицейским в метро обратилась 37-летняя школьная учительница. Женщина сообщила стражам порядка о том, что десятью минутами ранее в вагоне трамвая №6, у станции метро «Василеостровская» неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

Через 10 минут на станции метро «Площадь Восстания-2» по горячим следам был задержан 52-летний неработающий петербуржец.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 2014 году мужчина получил 7 лет лишения свободы за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего лица.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.