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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге по горячим следам задержали развратника

В Петербурге по горячим следам задержали развратника

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
На Васильевском острове поймали развратника несовершеннолетней

Вечером минувшего понедельниуа в 16 часов 40 минут к полицейским в метро обратилась 37-летняя школьная учительница. Женщина сообщила стражам порядка о том, что десятью минутами ранее в вагоне трамвая №6, у станции метро «Василеостровская» неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

Через 10 минут на станции метро «Площадь Восстания-2» по горячим следам был задержан 52-летний неработающий петербуржец.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 2014 году мужчина получил 7 лет лишения свободы за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего лица.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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