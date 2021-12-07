В Петербурге задержали педофила, который домагался к 13-летней девочке в вагоне метро

В Петербурге к сотрудникам полиции обратилась женщина, которая сообщила о том, что утром 2 декабря около 8 часов 40 минут на перегоне между станциями метро «Маяковская» - «Василеостровская» к ее дочери 2008 года рождения приставал неизвестный мужчина. Он расстегнул брюки и продемонстрировал девочке свой половой орган.

Полицейским удалось быстро выйти на преступника. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана, работавший учеником пекаря в одной из пекарен. Подозреваемый задержан. Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.