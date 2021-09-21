В Петербурге полицейские задержади грабителя

Вечером минувшей субботы, около 20 часов 20 минут на станции метро «Звездная» к сотрудникам полиции метрополитена обратилась 41-летняя стюардесса, которая сообщила о том, что около 20:10 у дома 8 по улице Звездной ее толкнул неизвестный мужчина и похитил две золотые цепочки с кулонами и с места происшествия скрылся.

Менее чем через 20 минут по «горячим следам» на станции метро «Звездная» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 37-летний неработающий житель Владимирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.