ента новостей

14:30
В Ленобласти нашли замёрзшую женщину
14:17
Петербурженка Вероника Борисова вновь примет участие в шоу «Солдатки. Спецназ»
14:14
Пограничники США на лошадях боролись с гаитянскими беженцами
13:55
На острове Пальма на Канарских островах в Испании произошло извержение вулкана
13:41
Индия возобновит экспорт вакцины против Covid-19 в следующем месяце
11:35
В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа
11:23
В Петербурге задержали лжесантехников
11:16
В Петербурге полицейские задержади грабителя
09:55
Что с выборами в ЗакС?
09:18
Как бороться с игровой зависимостью
08:29
Контрсанкции продлены
22:46
«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля
19:08
Ведущие специалисты в области лазерных технологий встретились на конференции, организованной СПбГМТУ
19:06
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19:02
Выставка «Комплексное зрелище»
18:52
Выставка «Стихи-я-Петербург»
13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
13:09
Ладожский мост разведут для прохода буксирного состава
11:03
Ольга Галкина ударила Виталия Милонова
10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
09:39
Без силовиков и айтишников никуда
08:34
Без тунца и лосося?
07:01
Кого выбрали?
13:35
В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой
13:16
Разводку моста через Свирь перенесли на сутки
07:21
Кинчев против вакцинации
07:20
Аренда офисов возрождается
07:20
50 тысяч блокадникам
18:40
Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метрополитена Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержади грабителя

В Петербурге полицейские задержади грабителя

0
67
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
В Московском районе Петербурга по «горячим следам» задержан грабитель

Вечером минувшей субботы, около 20 часов 20 минут на станции метро «Звездная» к сотрудникам полиции метрополитена обратилась 41-летняя стюардесса, которая сообщила о том, что около 20:10 у дома 8 по улице Звездной ее толкнул неизвестный мужчина и похитил две золотые цепочки с кулонами и с места происшествия скрылся.

Менее чем через 20 минут по «горячим следам» на станции метро «Звездная» по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 37-летний неработающий житель Владимирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-10-2019, 09:29
На Васильевском острове задержан грабитель
3-04-2020, 12:36
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении женщины
10-10-2019, 10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
12-03-2019, 11:20
В Ленобласти раскрыто разбойное нападение на магазин цветов
19-08-2020, 11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
25-08-2020, 12:18
В Петербурге полицейские раскрыли уличный грабеж

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
114
Вчера, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
199
Вчера, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
655
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх