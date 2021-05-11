В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника

Накануне вечером, около 18 часов 15 минут на Гражданском проспекте нарядом полиции по охране метрополитена был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. Ему вменяют мелкое хулиганство.

Спустя три часа к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 41-летней петербурженки. По словам женщины, накануне около 18 часов на платформе станции метро «Гражданский проспект» мигрант совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.