Накануне вечером, около 18 часов 15 минут на Гражданском проспекте нарядом полиции по охране метрополитена был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. Ему вменяют мелкое хулиганство.
Спустя три часа к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 41-летней петербурженки. По словам женщины, накануне около 18 часов на платформе станции метро «Гражданский проспект» мигрант совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Калининском районе Петербурга на платформе станции метро поймали мигранта-развратника. Жертвой стала 17-летняя школьница.
Накануне вечером, около 18 часов 15 минут на Гражданском проспекте нарядом полиции по охране метрополитена был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. Ему вменяют мелкое хулиганство.
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