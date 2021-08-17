В Ленобласти изнасиловали 10-летнюю девочку

Накануне к полицейским Киришского района Ленинградской области обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что в начале лета 2021 года неизвестный мужчина в подъезде дома по улице Пионерской в городе Кириши совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

По подозрению задержан 36-летний житель Киришей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

По данным Агентства, мужчина в 2011 году был осужден за изнасилование на 9 лет лишения свободы, находится под административным надзором полиции. Последняя проверка проводилась 4 июля, в этот день инспектор не застал его дома.