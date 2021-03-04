В Петербурге задержали сбытчицу метамфетамина

Минувшим понедельником в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана 30-летняя петербурженка, которая на общем балконе многоквартирного дома на Индустриальном проспекте посредством закладки сбыла гражданину, выступающему в роли закупщика, наркотическое средство «метамфетамин», массой 2,92 грамма. Примечательно, что задержанная проживает в этом же доме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

При расследовании уголовного розыска в ходе неотложного обыска в квартире задержанной в холодильнике было обнаружено и изъято 11 полимерных упаковок с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе в упаковках находился «метамфетамин» общей массой не менее 800 граммов.

Следственным Управлением УМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.