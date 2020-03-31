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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти электричка сбила мужчину

В Ленобласти электричка сбила мужчину

0
73
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Youtube
В районе железнодорожной станции Манушкино Всвеоложского района Ленобласти электропоездом травмирован мужчина.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Манушкино, во Всвеоложском районе Ленобласти электропоездом, сообщением «Санкт-Петербург - Волховстрой» насмерть сбит молодой мужчина.
Установлено, что потерпевший, покинув электропоезд, переходил пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не обратил внимания на приближающий встречный электропоезд, сообщает пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.
Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Личность пострадавшего установлена. Им оказался 37-летний уроженец города Киров. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район электричка
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