В Ленобласти глыба снега с крыши упала на 17-летнюю девушку

Устанавливаются обстоятельства получения травм несовершеннолетней в Выборгском районе Ленобласти. Груда снега обрушилась на нее с крыши шестиэтажного дома, сообщили 47news в местной администрации.

Как стало известно 47news, около половины шестого вечера 21 марта на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение о происшествии на Ленинградском шоссе, 1 в городе Выборг. По предварительным данным, снег сошел с крыши шестиэтажки и задел 17-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести с травмой плеча.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.