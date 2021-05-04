В массовом ДТП на КАД пострадал ребенок

Сегодня вечером очевидцы серьезного ДТП опубликовали в соцсетях фото и видео трагедии. Судя по кадрам, в ДТП столкнулись три автомашины. Легковушки "Пежо" и "Хендэ", а между ними оказалась "Газель". Авария произошла около 17 часов уже после съезда на Дачный. На борту фургона указан контакт фирмы, которая занимается скупкой цветного и черного лома.

По предварительным данным, водитель "Газели" двигался в крайней правой полосе со скоростью 60 километров в час и у развязки с Таллинским шоссе его догнала "Пежо".

В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка легкового автомобиля. Девочка получила лёгкие травмы.